ترمب يدعو حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة

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واشنطن: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الجمعة حكام الولايات الأميركية الى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا" رغم فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب "اليوم، اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد هي أماكن اساسية تقدم خدمات لا غنى عنها"، مضيفا "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا".

وتابع "إن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام"، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقّف على سلطات كل ولاية.

وقال ترمب الذي يحظى بشعبية واسعة في صفوف الإنجيليين المحافظين إن "بعض الحكام اعتبروا محال بيع المشروبات الكحولية والعيادات الطبية حيث تجرى عمليات الإجهاض أماكن أساسية، لكنّهم تركوا جانبا الكنائس وغيرها من أماكن العبادة. إنه خطأ".

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وأضاف "أنا أصلح هذا الظلم بإعلان دور العبادة أماكن أساسية"، موضحا أن مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ستصدر بناء على طلبه توصيات صحية لهذه الأماكن.

وقال ترمب "في أميركا، نحن بحاجة إلى صلوات أكثر وليس أقل"، قبل أن يختم مؤتمره الصحافي من دون الإجابة على أي سؤال.

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