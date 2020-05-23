"محلية البرلمان": مشروع بشائر الخير مفخرة للمصريين.. وسيوفر فرص عمل كثيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع بشائر الخير 3 نتاج ترسيخ قناعات و جهد كبير بالغرف المغلقة لكثير من القيادات السياسية بالدولة، مؤكدا أنه هذا المشروع وغيره من المشروعات لتطوير العشوائيات تقطع ما شكوك البعض.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن هذا المشروع مفخرة للجميع وبه رسائل عدة للمصريين فلأول مرة نرى مجمع مدارس يحاط بجوانبه الكنيسة والجامع وهو ما يعزز من الوحدة الوطنية لديهم، مؤكدا أن المشروع سيوفر فرص عمل كبير وهو يؤكد أنه تجويد مستحسن وامتداد لمشروع بشاير الخير 1 وسيتسمر، قائلا"سعدت عندما علمت خلال مشاركتى بالافتتاح أن مشروع بشاير الخير ممتد وسيصل لأكثر من 6 مراحل ..وهذه المنطقة كانت مستنقع ماء المجارى والتطوير مبهر للغاية والانتقال لهذا الصرح العظيم يدعو الجميع للفخر ".
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنجاحه إحداث وعى لهذه المهمه وهذا الوعاء التمويلى والعقارى الفريد والمتميز، بين رجال الأعمال والجهاز المصرفى والمنطقة الهندسية وغيرها والذى أحدث لحمة بين هذه القيادات ،قائلا " كل الامتنان لرئيس الحكومة و وزير الإسكان و لرجال الهيئة الهندسية و المنطقة الشمالية العسكرية و لرجال الاعمال على الوفاء بالعهد و الوعد .. و كل التحية لمحافظى الإسكندرية الحالى و السابقين على الجهد و حسن التنسيق" .
وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع بشاير الخير فى الإسكندرية، أمس الخميس وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى لمنطقة غيط العنب، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من بشاير الخير، وتظل الأعمال مستمرة فى المراحل الباقية، والتى تفتح تباعا.
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