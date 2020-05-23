تركيا تفرض أول إغلاق تام قبل إجازة عيد الفطر لاحتواء انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

فرضت تركيا أول إغلاق تام في كل أنحاء البلاد قبل عيد الفطر الذي يبدأ غدا الأحد من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ منتصف ليل الجمعة/السبت، سريان حظر تجوال جزئي لمدة 4 أيام تشمل عيد الفطر، في كافة الولايات التركية، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب تعميم نشرته وزارة الداخلية، يستمر حظر التجوال الجزئي من 23 مايو الجاري وحتى 26 مايو.

ويوضح التعميم أن محلات بيع الأغذية والخضروات والفواكه واللحوم والبقوليات ستفتح اليوم السبت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وستغلق هذه المحلات أبوابها خلال أيام عيد الفطر من 24 وحتى 26 أيار/مايو، مع إيقاف خدمة التوصيل إلى المنازل.

وفي فترة الحظر، ستواصل الأفران ومحلات الحلويات عملها مع خدمة التوصيل إلى المنازل.

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وأعفى التعميم المسنين فوق 65 عاما من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد غدا الأحد من الساعة 1400، حتى الساعة 2000، شرط الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وأن يقتصر الخروج ضمن نطاق منطقة المنزل.

وسمح التعميم للأشخاص المرافقين لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، بالخروج أول أيام العيد، وسيتم توفير وسائل نقل خاصة من قبل قائمقام المناطق حال الطلب.

وخلال أيام الحظر، تواصل المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة عملها، والصيدليات ومراكز الطب البيطري، ودور رعاية المسنين ومراكز التأهيل والطوارئ ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" والعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية.

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت تركيا ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 154 ألفا و500، والوفيات إلى 4 آلاف و276، في حين بلغ عدد المتعافين 116 ألفا و111 شخصا.