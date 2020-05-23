بالصور: عواصف ترابية تعيق الرؤية على الطرق السريعة وداخل المدن بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد-محمد الباريسي:

تعرضت محافظة الوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي لموجة من الطقس السيء في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، شملت هبوب رياح قوية محملة بأتربة مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، مما تسبب في حجب الرؤية نسبيًا على الطرق السريعة وداخل الكتل السكنية.

ورفعت لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة درجة الاستعداد لمواجهة لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار.

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامناََ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم.