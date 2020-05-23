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البرازيل تحتل المرتبة الثانية بدل روسيا في معدل الإصابات بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - رازيليا - (أ ش أ):
سجلت البرازيل 1001 وفاة بفيروس ، الجمعة، و330890 إصابة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بدلًا من روسيا في معدل الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأفادت السلطات الصحية البرازيلية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن معدل الوفيات بكورونا بلغ 21048 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس 330890 حالة.

وبهذا المعدل تسجل البرازيل الرقم الأعلى بين جميع بلدان أمريكا اللاتينية، فيما تشير التقديرات غير الرسمية أن العدد قد يكون أكبر بكثير.

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