حتى نهاية يونيو.. بيرو تقرر مد حالة الطوارئ

قررت دولة بيرو مد حالة الطوارئ حتى نهاية شهر يونيو المقبل لمكافحة جائحة كورونا المستجد.
وكانت بيرو قد أعلنت بدء العزل العام فى منتصف مارس الماضى، وستكون قد قضت أكثر من 3 أشهر ونصف فى ظل العزل العام بحلول 30 يونيو المقبل،متجاوزة بذلك القيود التى طبقتها إيطاليا وإسبانيا والصين.
من جانبه، قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا، إن حالات الإصابة ارتفعت إلى 111698 حالة فى ثانى أعلى حالات إصابة فى أمريكا اللاتينية، فيما بلغعدد حالات الوفاة 3244 حالة.
وأضاف فيزكارا أن هذا التمديد الخامس سيأتى مع إعادة فتح أنشطة اقتصادية معينة من بينها مبيعات الأجهزة المنزلية وصالونات تصفيف الشعر وخدمات الأسنان، لافتا إلى أنه سيتم تخفيف القيود على بعض الألعاب الرياضية أيضا مثل كرة القدم للمحترفين على الرغم من أن هذه الرياضات ستقام فى ملاعب بلا جمهور.
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