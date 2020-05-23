الكاظمي يبحث مع بومبيو التحضيرات لحوار استراتيجي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التحضيرات للبدء بالحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وذكر مكتب الكاظمي، أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بحثا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين".

وأضاف، أن "الكاظمي ناقش مع بومبيو الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار النفط، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي، وسبل معالجة تداعيات ذلك".

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وتابع: "الجانبان بحثا أيضا التحضيرات للبدء بالحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وعددا من الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين".

وأعربت واشنطن عن تهنئتها بمناسبة تولي الكاظمي منصب رئيس الوزراء في العراق مؤخرا، وكتبت سفارتها لدى بغداد: "نقدم دعمنا إلى الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصر شامل على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة".

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية يهدف إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأمريكية العراقية لكلا البلدين".