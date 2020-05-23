فرنسا تسمح باستئناف التجمعات الدينية وتشترط على المصلين وضع كمامات

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن فرنسا ستسمح باستئناف التجمعات الدينية بعد تعليق استمر شهرين نتيجة تفشي مرض كوفيد-19 ولكنها قالت إن على المصلين وضع كمامات.

وأضافت الوزارة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها ستصدر مرسوما يحدد القواعد الجديدة للتجمعات الدينية.

وبموجب المرسوم سيتم إلغاء حظر تم فرضه على تلك التجمعات في مارس آذار في إطار محاولات الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. ولكن الوزارة قالت في بيان إنه لا بد من التزام الصلوات الجماعية بشروط من بينها وضع كمامات ووجود مسافة لا تقل عن متر بين المصلين وغسل اليدين.

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وخففت الحكومة الفرنسية بعضا من قيود العزل العام في وقت سابق من الشهر الجاري ولكنها لم تخفف الحظر على العبادة الجماعية. وأثار ذلك شكاوى من الجماعات الدينية التي قالت إنها تتعرض لمعاملة غير منصفة.

ويحتفل المسلمون،الذين يشكلون نحو تسعة في المئة من سكان فرنسا طبقا لتقرير لمركز بيو للأبحاث في 2017، بعيد الفطر يوم الأحد.

رويترز