كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرازيل تحتل المرتبة الثانية عالميا في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتلت البرازيل، الجمعة، المرتبة الثانية عالميا في معدل الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، حيث وصل إجمالي الإصابات فيها 330890 حالة.

وذكرت "روسيا اليوم"، أن هذا جاء بعد تسجيل 1001 حالة وفاة جديدة بالفيروس و21048 حالة إصابة جديدة، لتصبح الدولة ذات الرقم الأعلى بين جميع بلدان أمريكا اللاتينية، فيما تشير التقديرات غير الرسمية أن العدد قد يكون أكبر بكثير.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لحوالي خمسة ملايين و295 ألف إصابة، بينهم حوالي 340 ألف حالة وفاة. وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. Advertisements وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.