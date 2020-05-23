العالقون بسبب “كورونا”.. مغادرة 711 إسبانيا ومغربيا ميناء طنجة في اتجاه مالقا- فيديو

غادر 711 إسبانيا ومغربيا ميناء طنجة المتوسط، اليوم الجمعة في حدود الساعة الثالثة، في اتجاه ميناء مالقا بالجارة الشمالية للمغرب، في رحلة خاصة على متن باخرة تابعة لشركة “بالياريا”، والمنظمة من طرف السفارة الإسبانية في الرباط.

وعلم “اليوم 24” من مصادر جيدة الإطلاع، أن المسافرين على مثن الباخرة تم قياس درجات حرارتهم، فضلا عن ملئهم للاستمارات الخاصة بحالتهم الصحية، واستعمالهم الكمامات قبل وأثناء الرحلة.

وفي سياق متصل، من المنتظر أن تتم برمجة رحلات بحرية أخرى بتنسيق بين المغرب وإسبانيا، لضمان تنقل باقي العالقين، بعدما تم وضع شروط لتنقل الفوج الأول صوب إسبانيا، ومنح الأسبقية للحوامل والمسنين والعائلات التي لديها قاصرين.