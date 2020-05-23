“حريك” في زمن الطوارئ.. إنقاذ 4 شبان حاولوا العبور من الحسيمة إلى الجنوب الإسباني على متن قارب صغير

تمكن خفر السواحل الإسباني، أمس الخميس، من إنقاذ أربعة شبان مغاربة، كانوا على متن قارب صغير بالقرب من سواحل مالقا، على الرغم من حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المغرب.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشبان انطلقوا من سواحل مدينة الحسيمة في اتجاه الجنوب الإسباني، قبل أن تعترضهم وحدة خفر السواحل على بعد أميال قليلة من مالقا.

وأضافت المعطيات ذاتها أن الحالة الصحية للشبان كانت جيدة، إذ جرى فحصهم، وتقديم المساعدات الضرورية إليهم، قبل تسليمهم إلى المصالح الأمنية المختصة.