شكرا لقرائتكم خبر عن منحتان للمترو والسكك الحديد أمام جلسات البرلمان بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلساته التى يعقدها 7 يونيو تقرير للجنة النقل حول منحتين لتطوير مترو الانفاق والسكة الحديد، وتشمل المنحة الأولى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 /1 /2020.

ووفقا للاتفاق وافق بنك الاستثمار الأوروبى على استخدام موارد مبادرة المرونة الاقتصادية /المساعدة الفنية بحد اقصى مليون و200 الف يورو كمنحة لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة الجدوى لمشروع اعادة تأهيل الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة، ويهدف المشروع اعادة تأهيل الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة الى تحسين اداء نظام النقل العام وتحديدا خط مترو انفاق القاهرة 2 " الخط 2".

ويغطى التمويل المقدم بموجب المبادرة تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة جدوى المشروع وذلك بدون أى ضرائب غير مباشرة، وتضطلع الهيئة القومية للانفاق بمهمة امداد الاستشارى بالمعلومات والوثائق الضرورية لتوفير الخدمات المتعلقة بالمشروع.

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أما المنحة الثانية فهى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا _ المنصورة _ دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٠.

وبناء على الاتفاقية وافق بنك الاستثمار الأوروبي على استخدام منحة بقيمة مليون و٥٠٠ ألف يورو لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ الدراسات التحليلية التكميلية لتحديث خط طنطا _ المنصورة _ دمياط.