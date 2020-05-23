شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطلب تشديد الرقابة على أموال التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن معرفة كم المبالغ المالية التى يتم التبرع بها من قبل المواطنين للعديد من الجمعيات والمؤسسات خاصة فى شهر رمضان، حيث تخرج العديد من الجمعيات والمؤسسات فى الشهر الكريم تجمع الأموال من المواطنين من خلال الإعلانات، ولا يتم الوقوف على هذه المبالغ.

وطالب عضو مجلس النواب بمعرفة حصيلة هذه التبرعات لأن ذلك من شأنه معرفة المبالغ وأوجه انفاقها، محذرا من ترك هذا الأمر على المشاع حتى لا يتحول إلى بزنس، أو وسيلة من وسائل التربح، خاصة فى ظل الظروف الراهنة واستغلال بعض الجمعيات أو المؤسسات لهذه الأوضاع وإطلاق حملات تبرعات من أجل تقديم المساعدة والدعم لغير القادرين وهذا أمر محمود ولكن لابد ان تكون كل الأمور تحت أعين ورقابة الدولة حتى لا يكون هناك ثغرات قد يستغلها البعض.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه الأفعال، متابعا:" الهدف من الرقابة الحفاظ على أموال الشعب والتأكد من إنفاق هذه المبالغ فى مكانها الصحيح ".

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ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.