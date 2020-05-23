شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال حول المخصصات المالية لصيانة شبكات مياه الشرب المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بسؤال حول المخصصات المالية لتطوير وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، مؤكدا أن هذه القطاع يشهد اهتماما كبيرا من قبل جميع المواطنين على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من الملاحظات بشأن شبكات المياه وتهالك بعضها وعدم إجراء صيانة للبعض الآخر فى عدد من المناطق نتج عنه تهالك وإهدار الكثير من المياه النظيفة فى الوقت المطلوب ترشيد الاستهلاك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من القرى على مستوى الجمهورية على أن يتم مراعاة الإحلال والتجديد للشبكات القائمة ومحطات الرفع، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة وأنه بالتزامن مع حلول فصل الصيف هناك العديد من المشاكل التى ظهرت نتيجة انقطاع مياه الشرب.

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وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصر كافة الشبكات المتهالكة، ووضع أولويات فى عمليات الإحلال والتجديد على مستوى الجمهورية، على أن يراعى القرى الأكثر احتياجا، بالمناطق الأشد فقرا، على أن يتم الانتهاء من المشروعات المتوقفة، وعمل إحلال وتجديد للشبكات المتهالكة، ومن ثم يتم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة.

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أعلنت عن مخططاتها للعام المالي 2020 /2021، فى مذكرة قدمتها للجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، المشروعات المزمع نهوها في ضوء المخصصات الممنوحة لها بمشروع الموازنة، والتي قدرت بـ 19 مليار و 871 مليون جنيه العام الجديد 2020 /2021 مقابل 10 مليار و 813 مليون جنيه العام الجارى 2020 /20219 بزيادة قدرها 9 مليار و58 مليون جنية.