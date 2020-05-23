مستشفى عزل قها تشجع طالبا توفي والده بكرونا: "شد حيلك يا بطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

وجه مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، رسالة دعم وتشجيع للطالب مصطفى صبحي أبو جبل أبن قرية كفر الدير مركز شبين القناطر، والذي صبر على مقاومة فيروس كورونا، وذلك بعد وفاة والده، وإصابة أسرته كلها بالفيروس.

قال المستشفى في منشور على فيسبوك: "كل المرضى الابطالث عندنا مش هننساكم حتى بعد شفاءكم، ودايما في بالنا وبندعيلكم بالتوفيق، الطالب البطل طالب بالصف الثالث الثانوي أصيب بفيروس كورونا، وكل أسرته (والده وأخته وخاله وجدته وأبن عمه وزوجة عمه)، توفى والده متأثرا بكورونا في مستشفى الحميات قبل نقله وتم نقل الأسرة لمستشفى قها للحجر الصحي وتلقوا رعاية واهتمام.

وأضاف المستشفى: "مصطفى كان لافتا للنظر بشجاعته ومعنوياته العالية واهتمامه بدراسته حتى في وقت المحنة، كأنه بيرسل رسالة اننا أقوى من المرض وسننتصر عليه وان المستقبل لنا بإذن الله".

وقال: "مصطفى الحمد لله خرج تعافى وبيجهز نفسه لامتحانات الثانوية العامة قريبا وكلنا بندعيلك يا مصطفى، شد حيلك يا بطل".