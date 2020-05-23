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تونس تعيد هيكلة السجون العامة

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أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون في تونس سفيان مزغيش، أن تغيير الإدارة العامة لتصبح تحت مسمى الهيئة العامة يندرج ضمن رؤية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة.

وقال، إن "الهيكلية الجديدة للهيئة العامة للسجون والإصلاح تقوم على 3 محاور يعنى الأول بشؤون المودعين (المساجين والأطفال والجانحين) والثاني

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بالسلامة والأمن ويعنى المحور الثالث بالشؤون الإدارية والمالية إضافة إلى أنه تم استحداث وحدة جديدة لمتابعة شؤون الأقاليم".

وأضاف، أن "الهيكلية الجديدة أصبحت تضم 7 أقاليم جديدة لتقريب الخدمات السجنية للمعنيين والمواطنين إضافة إلى مراجعة وحدات السجون والارتقاء

بها في الصنف لتنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ضمن تطوير الجانبين التسيري والتأطيري والقيادي".

وأكد مزغيش، على أن تفعيل الهيكلية الجديدة سيكون تدريجيا لمدة 3 سنوات، أولها انطلق اليوم الجمعة على مستوى القيادة العامة للسجون والإصلاح.

وأشار إلى أنه سيتم لاحقا تفعيل الأقاليم ثم هيكلية كل وحدة سجنية، والتي سيكون لها تأثير على مردود العمل وتحسين ظروف إقامة المساجين وحسن إدماج المودعين، في المجتمع.

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