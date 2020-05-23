القبض على 6 إرهابيين والعثور على مخزن للذخيرة في الأنبار بالعراق

أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، عن القبض على 6 إرهابيين والعثور على مخزن للذخيرة في مدينة الفلوجة وفقا لموقعروسيا اليوم.
وقالت في بيان عنها إنها "ألقت القبض على 6 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار غرب البلاد".
وأضافت أنها "ضبطت كدسا للعتاد في قضاء الفلوجة من مخلفات داعش الإرهابي احتوى على 10 براميل كبيرة الحجم مملؤة بمادة نترات الأمونيوم، و12 قنينة غاز محملة بنترات الأمونيوم".
وتابع: "تم تفكيك المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".
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