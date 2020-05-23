القبض على 6 إرهابيين والعثور على مخزن للذخيرة في الأنبار بالعراق

أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، عن القبض على 6 إرهابيين والعثور على مخزن للذخيرة في مدينة الفلوجة وفقا لموقع

روسيا اليوم.

وقالت في بيان عنها إنها "ألقت القبض على 6 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار غرب البلاد".

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وأضافت أنها "ضبطت كدسا للعتاد في قضاء الفلوجة من مخلفات داعش الإرهابي احتوى على 10 براميل كبيرة الحجم مملؤة بمادة نترات الأمونيوم، و12 قنينة غاز محملة بنترات الأمونيوم".

وتابع: "تم تفكيك المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".