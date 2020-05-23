سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571 ألفاً و617 حالة، وفقا لموقع روسيااليوم.
وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.
وتشير هذه الأرقام، إلى حالات المرض التنفسي كوفيد-19الناجم عن كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق للخميس 21 مايو، مقارنة مع أرقام المراكز المسجلة في اليوم السابق.
وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليون و571 ألفاً و617 إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة و94 ألفاً و150 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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