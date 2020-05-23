مليون و571 ألفاً و617 إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة و94 ألفاً و150 وفاة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571 ألفاً و617 حالة، وفقا لموقع روسيا

اليوم.

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وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.

وتشير هذه الأرقام، إلى حالات المرض التنفسي كوفيد-19

الناجم عن كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق للخميس 21 مايو، مقارنة مع أرقام المراكز المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.