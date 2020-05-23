شكري يؤكد لمفوض الاتحاد الأوروبي ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، وضرورة استعادة الأمن لهذا البلد.
وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم الجمعة إن المحادثة جرت يوم أمس، مشيرةإلى أن شكري وبوريل بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بينها تطورات الأوضاع في ليبيا.
شدد على "أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة، وضرورة استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب بما يحقق الاستقرار المنشود للشعبالليبي الشقيق".
وخلال مناقشة علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعرب شكري عن تقديره لما قدمه الاتحاد لبلاده من الدعم مؤخرا من أجل تطوير القطاع الصحي الذي يكافح جائحة فيروس كورونا.
وأكد شكري أهمية التضامن للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء.
وتناول شكري وبوريل آخر مستجدات القضية الفلسطينية وجهود استئناف عملية السلام، مع التأكيد على أهمية مبدأ حل الدولتين.
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