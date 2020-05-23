دول عربية تعلن السبت هو المتمم لشهر رمضان

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وقالت السعودية ومصر والإمارات والكويت والأردن والوقف السني في العراق أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، مشيرة إلى أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وخلافا للسنوات السابقة، فإن صلاة العيد لن تؤدى هذه السنة في المساجد والمصليات، حرصا على سلامة المواطنين والمواطنات.
وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر ذكرت أنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها في المساجد والساحات، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء.
وتابعت: “ويجوز أيضا أن يصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يؤديها المسلم منفردا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار”.
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