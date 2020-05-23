السودان يحظر صلاة الفطر في المساجد

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) الجمعة عن نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والاوقاف “نوجه بتعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع انحاء البلاد”. وأضاف “نوجه جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل منفردين”.

ويفرض السودان منذ السادس عشر من نيسان الماضي حظراً للتجول، كما منع إقامة الصلوات في المساجد والكنائس. ومنتصف آذار سجلت الخرطوم أول إصابة بفيروس كورونا.

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