إصابات كورونا في أميركا مليون و571617 والوفيات 94150

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تسجيل 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة. وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.

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