كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين اثنين بداعش في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل قياديين اثنين من تنظيم داعش جراء عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في دير الزور شرقي سوريا.

وأصدر التحالف بيان، قال فيه: إن "قوات سوريا الديمقراطية قامت داهمت موقعاُ لداعش في محافظة دير الزور وذلك بالتعاون مع التحالف، وقتل خلال العملية اثنان من قادة داعش، وهما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي".

وأضاف البيان: أن "قوات سوريا الديمقراطية أكدت مقتل الزاوي الملقب (أبو علي البغدادي)، الذي كان يشغل منصب والي شمال بغداد، والمسؤول عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية".

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وأحمد الجغيفي الملقب (أبو عمار) المسؤول عن نقل وتأمين الأسلحة والعبوات الناسفة، والافراد في العراق وسوريا، بعملية عسكرية بالتعاون مع التحالف الدولي.

*تنظيم "داعش" الإرهابي

كان يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يُعرف اختصاراً بـ داعش، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان.