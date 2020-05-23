كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يدعو حكام الولايات لفتح دور العبادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، حكام الولايات الأمريكية على السماح بإعادة فتح دور العبادة في الولايات المتحدة، وذلك في عطلة هذا الأسبوع، والتي أغلقت بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال ترامب: إنه أعلن دور العبادة من المساجد والكنائس والمعابد، أماكن تقدم خدمات أساسية ومن ثم يتعين فتحها بأسرع ما يمكن.

هذا وكان قد تم إغلاق دور العبادة في إطار أوامر البقاء في المنزل التي طبقتها معظم الولايات في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا، ومع تراجع حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من المناطق تتزايد الضغوط لإعادة فتحها.

وحذر الرئيس الأمريكي الحكام الذين يرفضون دعوته لكنه لم يقل تحت أي سلطة سيتحرك لإرغامهم على إعادة فتح دور العبادة، موضحاً أنه "إذا لم يفعلوا ذلك فسوف أتجاوز الحكام. في أميركا نحتاج مزيدا من الصلاة وليس الإقلال منها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة، لافتة إلى أن عدد الوفيات كورونا زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.

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