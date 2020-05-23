كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يدعو حكام الولايات لفتح دور العبادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، حكام الولايات الأمريكية على السماح بإعادة فتح دور العبادة في الولايات المتحدة، وذلك في عطلة هذا الأسبوع، والتي أغلقت بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال ترامب: إنه أعلن دور العبادة من المساجد والكنائس والمعابد، أماكن تقدم خدمات أساسية ومن ثم يتعين فتحها بأسرع ما يمكن.
هذا وكان قد تم إغلاق دور العبادة في إطار أوامر البقاء في المنزل التي طبقتها معظم الولايات في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا، ومع تراجع حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من المناطق تتزايد الضغوط لإعادة فتحها.
وحذر الرئيس الأمريكي الحكام الذين يرفضون دعوته لكنه لم يقل تحت أي سلطة سيتحرك لإرغامهم على إعادة فتح دور العبادة، موضحاً أنه "إذا لم يفعلوا ذلك فسوف أتجاوز الحكام. في أميركا نحتاج مزيدا من الصلاة وليس الإقلال منها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة، لافتة إلى أن عدد الوفيات كورونا زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,279 مليون إصابة، بينهم أكثر من 338 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,138 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.