المخرج المغربي حكيم نوري يفقد شقيقيه تباعا في ظرف يومين

يعيش المخرج المغربي، حكيم نوري، وضعا صعبا، بعد فقدانه شقيقيه، اللذين توفيا تباعا في ظرف يومين فقط.

وقال حكيم نوري، أمس الخميس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه فقد شقيقيه في ظرف يومين، آخرهما شقيقه الأصغر عبد اللطيف، الذي رحل عن عمر يناهز 61 سنة، بسبب أزمة مرضية.

وعبر نوري عن حزنه الشديد جراء فقدانه شقيقيه دفعة واحدة، واصفا أن وقع ذلك عليه جلل، وصعب للغاية بالنسبة إليه.