100 مليون مشاهدة لكل حلقات سوحليفة في رمضان

رغم ارتفاع أصوات منددة بمحتوى سسسلة “سوحليفة”، وتقاطر الشكايات ضدها على “الهاكا”، إلا أن الأرقام، التي حققتها على يوتوب، تؤكد إقبال الجمهور عليها بشكل كبير.

وافتخر يسار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، كون حلقات سلسلة سوحليفة في مجملها حققت، منذ بداية رمضان إلى غاية الساعة ما يفوق 100 مليون مشاهدة.

وتجد الكبسولة الكوميدية سوحليفة، منذ موسمها الأول، انتقادات كثيرة، من منطلق أن الطفلة إسراء، تجسد دور فتاة سليطة اللسان، لا تحترم من هم أكبر منها سنا، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الناشئة.

وأظهرت الكواليس، التي ينشرها يسار بعد كل الحلقات، أن الطفلة إسراء ليست كالشخصية، التي تؤديها في السلسلة، أو في الفيديوهات الكوميدية، حيث ظهرت هادئة، وخجولة مقارنة مع شخصية “سوحليفة”.