شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إفريقيا تتخطى الـ100 ألف والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة إفريقيا 100 ألف و293 حالة إصابة.

وأكد المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أمس، أن عدد الوفيات ارتفع في القارة إلى 3082، فيما وصل عدد المتعافين إلى 39 ألف شخص.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الإفريقي إلى أن منطقة شمال قارة إفريقيا سجل 31.232 إصابة، وجنوب القارة سجل 20.616، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 10.493 حالة، ووسط القارة 9.553، ودول غرب القارة 27168 إصابة.