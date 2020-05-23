شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إفريقيا تتخطى الـ100 ألف والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أمس، أن عدد الوفيات ارتفع في القارة إلى 3082، فيما وصل عدد المتعافين إلى 39 ألف شخص.
وأشار البيان اليومي للاتحاد الإفريقي إلى أن منطقة شمال قارة إفريقيا سجل 31.232 إصابة، وجنوب القارة سجل 20.616، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 10.493 حالة، ووسط القارة 9.553، ودول غرب القارة 27168 إصابة.
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