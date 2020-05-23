شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة «وول ستريت» تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين، أمس الجمعة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 96ر8 نقطة ، أو 04ر0% ، ليصل إلى 16ر24465 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 94ر6 نقطة أو 24ر0% ، ليصل إلى 45ر2955 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 0ر36 نقطة ، أو أقل من 38ر0% ، ليصل إلى 99ر9413 نقطة.

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