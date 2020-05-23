شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية وإسلامية تعلن موعد عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا وتونس والعراق والصومال وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والجاليات المسلمة في إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وأستراليا والفلبين واليابان.
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