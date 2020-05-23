اخبار العالم

دول عربية وإسلامية تعلن موعد عيد الفطر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية وإسلامية تعلن موعد عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا وتونس والعراق والصومال وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والجاليات المسلمة في إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وأستراليا والفلبين واليابان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دول عربية وإسلامية تعلن موعد عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا