شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية وإسلامية تعلن موعد عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا وتونس والعراق والصومال وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والجاليات المسلمة في إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وأستراليا والفلبين واليابان.