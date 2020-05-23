شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اتصالات البرلمان": سياسات أردوغان استعدت العالم كله على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن سياسات أردوغان استعدت العالم كله على تركيا، ولم تعد هناك سوى دولة واحدة هي تنظيم الحمدين على علاقة جيدة بأردوغان، لافتا إلى أن تركيا تدفع الثمن جراء سياسات أردوغان الإرهابية، وما يتردد عن قوائم اغتيال وتصفية يدمر أنقرة تماما ويعيدها للوراء 100 عام والسبب أردوغان وسياساته الإخوانية الطائفية.

وحذر بدوي، فى بيان له اليوم، من تداعيات سياسة الحقد والانتقام ودعم الإرهاب التي يكنها أردوغان للشعب المصري، قائلا إنه يكره مصر ويكره استقلالها أكثر من أي شىء آخر لأنها كانت أول من تصدى للمشروع الإخواني بقوة.

كما حذر بدوى من حرب أهلية وشيكة في تركيا، وقال إن الأمور قد وصلت إلى درجة الغليان في البلاد ولم يعد هناك مفر على الإطلاق من الصدام مع جيش أردوغان وقواته.

ونوه في بيان له اليوم، بما نشر في الصحافة التركية عن إعداد قوائم اغتيال لرموز المعارضة التركية من جانب قيادات حزب العدالة والتنمية في البلاد بدعوى الترتيب لانقلاب جديد على غرار ما جرى في مايو 2016.