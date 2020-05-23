شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يتقدم بطلب مناقشة عامة بسبب انقطاع مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن أزمة انقطاع مياه الشرب بالتزامن مع حلول فصل الصيف فى بعض المناطق، مما يتسبب فى معاناة قاطني هذه المناطق ويستوجب فى نفس الوقت آلية محددة للوقوف على الأسباب الفعلية ومن ثم وضع رؤية وخطة عاجلة لحل هذه الأزمة بشكل عاجل، وذلك من خلال حصر المشاكل التى تؤدى إلى حدوث هذه الانقطاعات ومن ثم العمل على وضع الحلول.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أكثر الملفات التى تحظى باهتمام تحت قبة البرلمان بشكل عام وفى اللجنة بشكل خاص، وذلك لأنها من أبرز القطاعات الحيوية التى تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر، ولهذا تحرص اللجنة حال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد على ضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية لجهاز مياه الشرب حتى يتسنى تلبية احتياجات المواطنين فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية.

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ولفت عضو اللجنة، إلى أن حصر الأسباب بداية حل أزمة انقطاعات المياه فى بعض المناطق، منها على سبيل المثال عدم إجراء الصيانة اللازمة لبعض المحطات، أو عمليات الإحلال والتجديد، او تهالك بعض الشبكات فى مناطق أخرى، مما يستوجب العمل بخطوات استباقية لعدم حدوث أزمة، وهذا يتطلب حصر شامل.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.