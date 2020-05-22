أحمد شوقي ورشيد رفيق يساعدان أسرا معوزة في 4 مدن

وضع الفنان أحمد شوقي، يده في يد الفنان الكوميدي رشيد رفيق، وبجانبهما صديقين لهما، بغرض مساعدة أسر في مدن مغربية مختلفة.
ويسهر شوقي ورفيق بنفسيهما على عملية توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة، منذ بداية رمضان، الذي يصادف هذه السنة ظرفا صعبا هو جائحة كورونا.
ونشر شوقي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، اليوم الجمعة، صورة أثناء توجهه والبقية، نحو مراكش، لمساعدة أسر دوار قروى، وقال عن ذلك: “الحمد لله من بعد متوفقنا نعاونو بزاف ديال العائلات بكل من مدينة طنجة، تطوان والدار البيضاء، جاء الدور على مدينة مراكش، وبالضبط دوار تزارت باش ندخلوا عليهم الفرحة”.
ووجه شوقي الشكر لكل من ساعد في هذه العملية التضامينية، وقال: “شكراً لكل من ساهم من بعيد وقريب شكراً للسلطات المغربية على كل شيء اللهم وفقنا ووفق جميع المسلمين”.
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