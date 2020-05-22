علامة “الكف” تزود مستشفى ابن رشد بوحدة تصبين متنقلة لتعقيم ملابس وأثواب المرضى مجانا- صور

قدمت العلامة التجارية “الكف”، مساعدة نوعية للمتدخلين في قطاع الصحة، وذلك في إطار مسؤوليتها الإجتماعية في ظل الأزمة الصحية التي تمس البلاد.

وقررت “الكف” وضع وحدة تصبين متنقلة داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، من أجل تصبين وتعقيم جزء من ملابس وأثواب المرضى مجانا، لتخفيف العبئ على الفرق التي تعمل بالمستشفى.

وأكدت المؤسسة، أن هذه الخطوة تأتي كعبارة شكر وامتنان للفرق الطبية التي تبدل مجهودات جبارة خلال هذه الفترة، مغتنمة الفرصة للتذكير بضرورة الإلتزام بالتعليمات واحترام التدابير الوقائية.