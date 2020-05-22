معاقبة ممرضة بسبب اشتغالها مع مرضى “كورونا” بملابس داخلية

شهد المستشفى الجهوي لمدينة تولا، التي تبعد عن موسكو الروسية بحوالي 160 كيلومترا واقعة طريفة بعدما تمت معاقبة ممرضة، مشرفة على جناح خاص بمرضى فيروس “كورونا” المستجد بسبب لباسها الفاضح.

وكشفت جريدة “إلموندو” الاسبانية أن الممرضة شابة، تبلغ من العمر 20 سنة، ولجت غرفة لعلاج مرضى “كوفيد 19” بملابس داخلية تكشفها البذلة الخاصة بأطقم المستشفيات.

وشدد المصدر ذاته على كون أحد العاملين بالمستشفى استنكر سلوك الممرضة الشابة رغم كون طريقة لباسها لم تخلف احتجاجات من طرف المرضى، الذين يتلقون العلاج بالمستشفى الجهوي الروسي.

وأوضح المصدر ذاته أن الممرضة تلقت عقوبة بسبب عدم احترام شروط اللباس الصحي، وفق ما أكده مصدر من داخل المستشفى.

وفي معرض ردها على الواقعة، أكدت الممرضة، استنادا إلى المصدر ذاته، على كونها لم تنتبه إلى كون البذلة الطبية المستخدمة في مواجهة “كورونا” شفافة وتظهر ملابسها الداخلية.