عودة العالقين بسبتة.. احتجاجات غير المستفيدين وتحاليل مباشرة بعد الوصول- فيديو

بعد أزيد من شهرين من الانتظار، تمكن مائتا مواطن مغربي من العودة من مدينة سبتة المحتلة إلى أرض الوطن، وتم نقلهم مباشرة إلى الحجر الصحي في فندقين، خصصتهما السلطات لذلك.

منصف السعيد، محامي من هيأة الرباط كان عالقا في سبتة المحتلة، حكى لـ”اليوم 24″ تفاصيل رحلة العودة إلى أرض الوطن، التي انتظرها رفقة باقي العالقين طويلا.

وقال السعيد إن عملية مرور العالقين، الموجودة أسماؤهم في اللائحة، من معبر المدينة المحتلة مرت بسلاسة، حيث وجدوا المسؤولين المغاربة في استقبالهم، وتم قياس درجة حرارتهم، وتعقيم سياراتهم، واستبدال كماماتهم بأخرى.

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وأكد السعيد خبر احتجاج العالقين المغاربة، الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن المرحلين، اليوم، وقال إن عددهم كان يقارب الخمسين شخصا، وشددت السلطات في المدينة المحتلة إجراءاتها لتجنب اقترابهم من المعبر، حيث أقامت حاجزا بعيدا عنه للتأكد من هويات المارين، وخصصت حافلات لنقل الموجودة أسماؤهم ضمن اللائحة إلى المعبر الحدودي.

وأكد السعيد أنه تم نقل العائدين من سبتة المحتلة إلى فندقين قرب الفنيدق، حيث وجدوا في استقبالهم أطقما طبية مخصصة لمرافقتهم خلال أيام الحجر، وبدأت في إخضاعهم للتحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.