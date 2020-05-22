القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب مساء يوم الجمعة، بجراحٍ إثر تعرّضه للطعن من قِبل شبانٍ تواجدوا في السوق البلدي في مدينة رهط، حيث نشب شجار عنيف، استخدمت الشرطة القنابل الصوتيّة لتفريق متجمهرينَ عقِبَه.
وجاء في التفاصيل أن الشاب من منطقة عرعرة النقب، وقد تعرّض لإصابةٍ بين طفيفة ومتوسطة، وأنه اعتُدي عليه حينما كان داخل مركبته.
وعُلِم أن خلفية الشجار، هي اشتباهُ شبانٍ من المدينة، بقيامِ آخرين من خارجها؛ بتصوير فتيات في المدينة دون إذنهن.
ووصل طاقم طبي إلى المكان، وقدّم العلاج الطبيّ للمُصاب ونقلته لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.
واستنكر أهالٍ من المدينة ما جرى، وأبدوا استياءهم ولا سيّما أن أحداث عنف، وظواهرَ منبوذة كالسياقة المتهورة، باتت تتكرر في الفترة الأخيرة في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر شجار رهط: إصابة شاب طعنًا والشرطة تُفرّق متجمهرين بقنابل صوتيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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