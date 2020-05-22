شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 66 إثر تحطم طائرة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أرشد مالك في مؤتمر صحفي أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 99 راكباً في رحلة داخلية من مطار لاهور نحو مطار كراتشي.
وأضاف أن الطائرة المنكوبة كانت من طراز "أير باص ـ 320"، وأنها حصلت على تصريح السلامة الجوية وأكملت كافة الإجراءات اللازمة قبيل إقلاعها من مطار لاهور، مشيراً إلى أن الوكالة المستقلة للتحقيقات في سلامة النقل بباكستان ستحقق في الحادث لمعرفة سبب العطل الفني الذي أدى إلى تحطمها.
وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية من جانبها أن المشكلة الفنية ظهرت في كوابح الطائرة لدى الهبوط، بينما يتضح من الاتصال الأخير لقائدها مع برج الملاحة الجوية في مطار كراتشي أن محركي الطائرة تعطلا عن العمل أثناء محاولته الهبوط.
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