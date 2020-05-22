شكرا لقرائتكم خبر عن «السُّلمي» يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الدكتور "السلمي" فى بيان له اليوم: إن ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة في ظل انتشار جائحة كورونا، والحصار المفروض على بعض المدن الليبية، واستمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية، مشدداً على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي لا سيما في هذه الأيام المباركة التي يتهيأ فيها المسلمون في أصقاع العالم كافة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية التي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا، ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
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