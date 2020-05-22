شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم ويصيب العشرات والان نبدء بالتفاصيل

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم ثلاثة أطفال. وأفادت مصادر فلسطينية أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة وقنابل الغاز التي استهدفت منازل الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

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