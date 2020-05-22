شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم ويصيب العشرات والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر فلسطينية أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة وقنابل الغاز التي استهدفت منازل الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.
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