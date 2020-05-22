حذر عالم أمريكي، من ترك معقم اليدين داخل السيارة، تجنبا لحدوث كوارث.
وحذر الخبراء من ترك زجاجة معقم اليدين، داخل سيارة ساخنة، لأنها يمكن أن تجعلها أقل فاعلية لأن المكون النشط فيها - وهو الكحول - الذى يمكن أن يتبخر، بالإضافة إلى أن زجاجات المطهرات تنفجر بعد تركها في السيارات الساخنة، كما أن معقم اليدين من المحتمل أن يضر سيارتك.
وتابع "إذا كنت تقوم بالمهام وتريد الاحتفاظ بها في السيارة، فلا بأس، ولكن لا يجب تركها في السيارة إلى أجل غير مسمى، بالتأكيد، ستحدث مشكلة إذا تركت مطهر يدك في السيارة لأيام أو أسابيع".
وتصل درجة حرارة السيارة المتوقفة في ضوء الشمس المباشر إلى 45 درجة مئوية في الداخل، الأمر الذي يجعل معقم اليدين أقل فعالية إذا انخفض محتوى الكحول به، وعلى مدى فترة أطول من الوقت في درجات حرارة أعلى، تفقد بعض الفعالية في مطهر اليدين لأن العنصر النشط يتبخر".
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير صارم.. لا تترك معقم اليدين في السيارة نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.