تحذير صارم.. لا تترك معقم اليدين في السيارة نهائيا

وحذر الخبراء من ترك زجاجة معقم اليدين، داخل سيارة ساخنة، لأنها يمكن أن تجعلها أقل فاعلية لأن المكون النشط فيها - وهو الكحول - الذى يمكن أن يتبخر، بالإضافة إلى أن زجاجات المطهرات تنفجر بعد تركها في السيارات الساخنة، كما أن معقم اليدين من المحتمل أن يضر سيارتك.

وقال الدكتور جريج بويس، الأستاذ المساعد في جامعة فلوريدا غولد كوست بالولايات المتحدة، إن ترك زجاجات المنتج في السيارات لن تكون فكرة جيدة.

وتابع "إذا كنت تقوم بالمهام وتريد الاحتفاظ بها في السيارة، فلا بأس، ولكن لا يجب تركها في السيارة إلى أجل غير مسمى، بالتأكيد، ستحدث مشكلة إذا تركت مطهر يدك في السيارة لأيام أو أسابيع".

وتصل درجة حرارة السيارة المتوقفة في ضوء الشمس المباشر إلى 45 درجة مئوية في الداخل، الأمر الذي يجعل معقم اليدين أقل فعالية إذا انخفض محتوى الكحول به، وعلى مدى فترة أطول من الوقت في درجات حرارة أعلى، تفقد بعض الفعالية في مطهر اليدين لأن العنصر النشط يتبخر".