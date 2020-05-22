2020-05-22 | 22:25
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أصدرت اتحادات الفروسية والسباحة والجودو الرماية، بيانا مشتركاً للرد على تصريحات اللجنة الأولمبية بخصوص شرعية الاتحادات والاعتراف بها.
وأضاف البيان "نعتقد لم يخبره احد من قبل بانه لا يملك صفة ومنصب ينسبه لنفسه بحكم القصاء ايضاً حيث ابطلت انتخابات المكتب التنفيذي وما ترتب عليها وكذلك نود ان نذكره بالطريقة غير القانونية، التي وصل فيها للمكتب التنفيذي الوهمي وهي بوصفه قدم خدمات جليلة للحركة الاولمبية!!".
وتابع بيان الاتحادات مخاطباً الطائي، "اعتقد انت لا تمتلك خدمات لا جليلة ولا كثيرة ونذكرك ومن دفعك لهذا التصريح بان قانون 29 لسنة 2019 للجنة الاولمبية فك ارتباط الاتحادات مالياً واداريا من سطوة المتلاعبين بالقوانين لمصالحهم الضيقة".
وحذر بيان الاتحادات رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي من "استغلال الوضع لحماية شخصيات خارج سلطة القانون وذكرته بتحذيرات الاولمبية الدولية له من مغبة التدخل بشؤون الاتحادات وجمعياتها العامة"، مؤكداً ان "الاتحادات ستحتفظ هذه الاتحادات بحقها لتقديم الطائي للقضاء لانتحاله صفة لا يمتلكها اصلاً".
كانت هذه تفاصيل خبر أربعة اتحادات ترد على تصريحات الأولمبية: فاقد الشيء لا يعطيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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