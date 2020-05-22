ادارة القوة الجوية تلجأ للقضاء بعد تهميش التطبيعية لحقوق الصقور

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2020-05-22 | 22:03
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أكد نائب رئيس نادي القوة الجوية الرياضي، العميد وليد الزيدي، أن ادارة الصقور ستلجأ إلى القضاء لاسترداد حقوقه المفقودة بخصوص القاب الدوري التي طالب بها من أجل إضافتها الى سجلات النادي.
وقال الزيدي في بيان تلقته الخليج 365، إن "رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان وعند اللقاء به وعد بإعادة الالقاب المفقودة (غير المحتسبة) إلى خزائن النادي والتي طالبنا فيها بكتاب رسمي".
واوضح أن "هناك ضغوطات تمارس عليه من أجل عدم عودتها إلى أقدم نادي تأسس في تأريخ الكرة العراقية أنجب خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية في كل الفترات وهذا التجاهل الواضح من الهيئة التطبيعية سيولد انعكاسا سلبيا في عملهم".
وأشار إلى أن "ادارة ستكلف المحامي الخاص بالنادي بعد عطلة عيد الفطر المبارك اللجوء الى القضاء والذي سيعيد حق النادي المسلوب بخصوص كل الألقاب المفقودة لنادي القوة الجوية في فترتي الستينيات والسبعينيات".
واوضح أن "هناك ضغوطات تمارس عليه من أجل عدم عودتها إلى أقدم نادي تأسس في تأريخ الكرة العراقية أنجب خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية في كل الفترات وهذا التجاهل الواضح من الهيئة التطبيعية سيولد انعكاسا سلبيا في عملهم".
وأشار إلى أن "ادارة ستكلف المحامي الخاص بالنادي بعد عطلة عيد الفطر المبارك اللجوء الى القضاء والذي سيعيد حق النادي المسلوب بخصوص كل الألقاب المفقودة لنادي القوة الجوية في فترتي الستينيات والسبعينيات".
المحرر: محمد خليل
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