محافظة كربلاء يدعو المواطنين الى المعايدة عبر الهاتف خلال حظر التجوال

دعا محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الجمعة، المواطنين الى المعايدة عبر الهاتف خلال حظر التجوال، فيما اشار الى ألغاء صلاة العيد في هذه السنة.

وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، انه "تقرر منع دخول أي شخص من خارج المحافظة"، مبينا ان "الحظر التجوال الكلي في المحافظة يبدأ من يوم غد السبت".

Advertisements

ودعا الخطابي "المواطنين الى المعايدة عبر الهاتف خلال حظر التجوال"، مشيرا الى ان "العتبة الحسينية والعباسية تم ألغاء صلاة العيد في هذه السنة بسبب الحظر وما رافقها من أزمة كورونا".

من جانبه، وجهت قيادة شرطة كربلاء بغلق السيطرات الخارجية بالكتل الكونكريتية خلال أيام العيد".