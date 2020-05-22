ترامب يدعو حكام الولايات للسماح بإعادة فتح أماكن العبادة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا" رغم فيروس كورونا المستجد.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، الجمعة:" اليوم، اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد هي أماكن اساسية تقدم خدمات لا غنى عنها، وأحض الحكام على السماح بإعادة فتح أماكن العبادة لدينا".

وتابع :"أن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام"، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقّف على سلطات كل ولاية.

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وقال ترامب الذي يحظى بشعبية واسعة في صفوف الإنجيليين المحافظين إن "بعض الحكام اعتبروا محال بيع المشروبات الكحولية، والعيادات الطبية حيث تجرى عمليات الإجهاض أماكن أساسية، لكنّهم تركوا جانبا الكنائس وغيرها من أماكن العبادة. إنه خطأ".

وأضاف "أنا أصلح هذا الظلم بإعلان دور العبادة أماكن أساسية"، موضحا أن مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ستصدر بناء على طلبه توصيات صحية لهذه الأماكن.

وقال ترامب "في أمريكا، نحن بحاجة إلى صلوات أكثر وليس أقل"، قبل أن يختم مؤتمره الصحافي من دون الإجابة على أي سؤال.