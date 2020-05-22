البرلمان العربي يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

طالب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بوقفٍ فوريّ لإطلاق النار في ليبيا.



وطالب السُّلمي في رسائل وجهها، الجمعة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي بإلزام مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيسساهم في حماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانياً في غاية الصعوبة في ظل انتشار جائحة كورونا، والحصار المفروض على بعض المدن الليبية، واستمرار العمليات العكسرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية.

وشدد على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي ولا سيما في هذه الأيام المباركة والتي يتهيئ فيها المسلمون في كافة أصقاع العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية والتي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا.

وكان الجيش الليبي قد أعلن الأربعاء عدة مبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينها تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس، ووقف إطلاق النار أحادي الجانب وتحريك القوات في محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومتر على أن تعود المليشيات مثلهم لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات، إلا أن المليشيات لم تستجب إلى ذلك وبادرت بالهجوم على كل من ترهونة والأصابعة.

وتستمر تركيا في إرسال المرتزقة السورييين إلى ليبيا حيث تجاوز عددهم وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، 9600 مرتزق، بينهم أطفال وممنتمين لتنظيمات مصنفة إرهابيا دوليا مثل جبهة النصرة.

ورغم أن الجيش الليبي وحكومة فايز السراج قد قبلا الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة 12 يناير 2020 إلا أن المليشيات خرقت الهدنة، من اليوم الأول.

واتفق المجتمعون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا 19 يناير 2020 على وقف إطلاق النار ووقف إرسال المرتزقة والإرهابيين والسلاح إلى ليبيا، ورغم ذلك لا تزال تركيا تخرق القرارت الدولية بإرسال السلاح والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا ولم يتوقف القصف العشوائي رغم قبول الجيش الليبي هدنة إنسانية لمواجهة كورونا واخرى مع بداية شهر رمضان.