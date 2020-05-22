القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاشت مدينة كراتشي الباكتسانية أحداثا مثيرة بعد سقوط طائرة ركاب من طراز (Airbus A320) والتي كانت تحمل على متنها 108 ركاب بجانب أفراد طاقمها بسبب عطل أصاب محركي الطائرة أثناء تحليقها. وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني فإن الطائرة التي أقلعت من مدينة لاهور عانت من مشاكل تقنية أدت إلى فقدان ربان الطائرة لمحركيها بشكل كامل وهما من طراز (CFM56) والتي أنتجتهما شركة "CFM International".

وأوضح شهود عيان بأن ربان الطائرة المنكوبة القادمة من مدينة لاهور قام بثلاث محاولات هبوط اضطراري في مطار المدينة قبل أن تتحطم الطائرة خلال محاولة الهبوط الرابعة. Advertisements

وأعلنت وسائل إعلام باكستانية أن فرق الإنقاذ والأهالي المتواجدين في محيط الحادث استطاعوا انتشال 3 ناجين من حادث التحطم بينهم شخص يدعى محمد ظفار مسعود رئيس بنك البنجاب بينما يُعتقد مقتل 105 من الركاب بجانب أفراد الطاقم حتفهم.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ٣ ناجين من طائرة باكستان المنكوبة بينهم رئيس بنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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