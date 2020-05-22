واشنطن تكشف هوية مطلق النار في قاعدة للبحرية بتكساس

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، الجمعة، عن هوية المشتبه به الذي قتل في موقع إطلاق نار "مرتبط بالإرهاب" في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية بتكساس، هو آدم عليم السهلي، وعمره 20 عاما.



وفتح المسلح النار على قاعدة كوربس كريستي في هجوم أسفر عن إصابة أحد البحارة، عضو قوات أمن القاعدة دون مقتل أحد سوى المهاجم.

وأكد مسؤول من مكتب التحقيقات الاتحادي، اسم وسن المشتبه به لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني، ولم تصدر تفاصيل أخرى عن المشتبه به بعد.

Advertisements

وقالت ليه جريفز، مسؤولة بالمكتب خلال موجز صحفي، الخميس، إننا "حددنا أن الحادث الذي وقع هذا الصباح بالمحطة الجوية للبحرية في كوربوس كريستي له صلة بالإرهاب".

وأضافت أن مطلق النار المشتبه به لقي حتفه، وهناك شخصا ثانيا محتملا على صلة بالحادث هارب في المنطقة، وندعو المواطنين لالتزام الهدوء".

وفي العام الماضي قتل مسلح ثلاثة بحارة أمريكيين في هجوم بقاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا بعد أيام من إطلاق بحار أمريكي الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي فقتل اثنين منهم ثم انتحر.