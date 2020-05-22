وزارة الطيران تُعلق رحلات عودة العالقين بالخارج

كتب: ضياء السقا أعلنت وزارة الطيران المدني، توقف رحلات عودة المصريين العالقين بالخارج، خلال إجازة عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية بين الدول وبعضها كإجراء احترازي لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين. وقالت مصادر، لصحيفة "اليوم السابع"، إن مطار القاهرة الدولي استقبل مساء الجمعة آخر رحلة للعالقين قبل إجازة العيد، قادمة من مدينة دبي على متنها عدد من العالقين في دولة الإمارات العربية، على أن تستأنف وزارة الطيران تسيير جسرها الجوي الاستثنائي إلى دول الخارج، بعد الإجازة، أواخر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل.

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