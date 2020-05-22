شكري يؤكد لبوريل: لضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ ان "الوزير أكد في ​اتصال​ هاتفي مع مفوض ​الاتحاد الأوروبي​ للسياسة الخارجية ​جوزيب بوريل​، "أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ​ليبيا​، وضرورة استعادة ​الأمن​ لهذا البلد"، مشيرة إلى أن "شكري وبوريل بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بينها تطورات الأوضاع في ليبيا".

وخلال مناقشة علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعرب شكري عن "تقديره لما قدمه الاتحاد لبلاده من الدعم مؤخرا من أجل تطوير ​القطاع الصحي​ الذي يكافح جائحة ​فيروس كورونا​"، مؤكداً "أهمية التضامن للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء".