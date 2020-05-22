بوتين يحذر من موجة كورونا ثانية في روسيا خلال شهري تشرين المقبل

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من "موجة جديدة ممكنة من وباء كورونا في روسيا الخريف المقبل خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبل، مؤكدًا ضرورة "وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع الحظر، والاستعداد له".
ولفت بوتين إلى أننا "بحاجة إلى الاستعداد لذلك، والخروج التدريجي من نظام الحظر الذي مازلنا نعيش فيه إلى حد كبير اليوم، ونحتاج إلى التفكير في ما يقوله الخبراء في البلاد وفي الخارج".
من جهتها، أشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، في وقت سابق، إلى أن "الوضع بخصوص فيروس كورونا فيروسيا يعطي سببًا للقول بأن مرحلة الاستقرار قد بدأت في البلاد"، موضحةً أن "الوضع الذي تطور على مدى الأيام العشرة الماضية يعطينا سببًا للقول بأن البلاد مع ذلك انتقلت إلى وضع الاستقرار".
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